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12:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Активнее подавать заявки на гранты призвал НКО Иркутской области Сергей Брилка

Активнее участвовать в областных и федеральных конкурсах призвал социально ориентированные некоммерческие организации Иркутской области председатель Законодательного собрания Сергей Брилка на заседании совета с думами районов 29 сентября 2017 года.

Источник: Reuters

По данным ЗС, большинство НКО из районов не участвуют ни в областных, ни в президентских конкурсах, хорошо в этом направлении работает только Иркутск, который выигрывает 60−70% всех заявок от региона.

«Нужно в муниципалитетах проводить более активную работу, объяснять, разъяснять НКО, чтобы они участвовали в областных и федеральных грантовых конкурсах», — отметил председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Владимир Матиенко.

Представитель Нижнеудинского района посетовал, что многие местные организации просто не могут разобраться в конкурсных процедурах, и предложил подготовить методичку, в которой будет понятным языком описаны все процедуры, которые необходимо пройти НКО, чтобы подать заявку. Владимир Матиенко поддержал эту идею и сказал, что она будет реализована в ближайшее время. Начальник управления правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова отметила, что правительство проводит подобные обучающие семинары в территориях. Специалисты принимают заявки из разных территорий, собирают представителей НКО в одном месте и для всех проводят семинар.

«НКО демонстрируют прекрасную работу с социально незащищенными группами населения, поэтому их инициативы необходимо поддерживать, проводить обучение, если это необходимо, проводить разъяснительную работу. Особую роль в оказании услуг населению именно общественными организациями отводит и президент России Владимир Путин», — подчеркнул Сергей Брилка.

В Иркутской области зарегистрировано 3032 некоммерческих организаций, при этом с каждым годом их количество возрастает, например, по сравнению с 2015 годом в 2017 году стало на 111 организаций больше.

Они получают финансирование за счёт нескольких программ: в первую очередь, по подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области», по которой за два последних года выделили по 16 млн рублей, а на 2018 год планируют выделить 30 млн рублей. Есть программа «Единство российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области», на неё в нынешнем году выделили 8,3 млн рублей, а в прошлом году — 41 млн рублей, большинство из которых пошли на проведение работ, связанных с празднованием 200-летия святителя Иннокентия.

В 2015 году федеральный бюджет стал предоставлять поддержку региональным НКО не через прямое финансирование, а через президентские гранты. В тот год Иркутская область подала 142 заявки, из которых 11 стали победителями, что позволило НКО получить 12,5 млн рублей, в прошлом году заявок стало 229, из которых победили 22 заявки (34 млн рублей). В нынешнем году конкурс был разделен на два этапа: первый уже состоялся, а второй пройдёт в ноябре. В первом этапе было 23 победителя, они получили 50 млн рублей. «Такого никогда не было, — сказал Владимир Матиенко. — По результатам первого конкурса Иркутская область находится на четвёртом месте среди регионов России по объёму полученной помощи и на седьмом месте по количеству победителей президентских грантов. На второй этап подано уже 73 заявки». Он также отметил, что в первом этапе Иркутск привлек 30 млн рублей (13 организаций), Ангарск — 7 млн рублей (две организации), Братск — 3 млн рублей, Саянск и Свирск, Зиминский и Ольхонский районы — по одной организации.

В областных конкурсах до настоящего времени участвовали только пять районов — Ангарский, Иркутский, Чунский, Тулунский и Нукутский районы, и 11 городов и посёлков, из них Иркутск подал 58 заявок, Ангарск — 7, Братск — 4, Зима — 1, Усть-Илимск — 2, Черемхово -2, Еланцы — 2, Залари — 2, Куйтун — 1, Нижнеудинск — 3, Тулун — 2. При этом 80% всех заявок стали победителями.

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