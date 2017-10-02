Судьбу приемных детей удалившей грудь екатеринбурженки решат 5 октября

Назначена дата судебного заседания по делу жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой органы опеки отняли детей после операции по удалению груди. Слушание состоится 5 октября. Об этом женщина сообщила на своей странице в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

В суде будет решаться вопрос о расторжении с ней договора об опекунстве.