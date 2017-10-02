Посвященные Дню учителя праздничные мероприятия пройдут на Дону
Посвященные Международному дню учителя праздничные мероприятия пройдут в Ростовской области.
Посвященные Международному дню учителя праздничные мероприятия пройдут в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников,
5 октября 12.00 в Ростовском государственном музыкальном театре начнется торжественный прием «Учителями славится Россия». Его гостями станут победители конкурса «Учитель года» разных лет, ветераны и представители педагогических династий, лучшие работники образовательных учреждений.
Перед началом приема состоится торжественное награждение 30 педагогов, удостоенных звания «Лучший работник образования Дона».