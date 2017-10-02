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12:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Посвященные Дню учителя праздничные мероприятия пройдут на Дону

Посвященные Международному дню учителя праздничные мероприятия пройдут в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, 2−6 октября во всех муниципалитетах Ростовской области запланированы торжественные приемы, чествования ветеранов просвещения и праздничные концерты.

5 октября 12.00 в Ростовском государственном музыкальном театре начнется торжественный прием «Учителями славится Россия». Его гостями станут победители конкурса «Учитель года» разных лет, ветераны и представители педагогических династий, лучшие работники образовательных учреждений.

Перед началом приема состоится торжественное награждение 30 педагогов, удостоенных звания «Лучший работник образования Дона».

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