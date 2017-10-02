В Воронежской области отменят ещё одну электричку для дачников

Поезд № 6406, курсирующий по субботам и воскресеньям, отправлялся из Воронежа в 7:02 и прибывал на станцию «Колодезная» в Каширском районе в 8:09.

Ранее ППК «Черноземье» по той же причине отменила пригородный поезд № 6317 сообщением «Воронеж-Курский — Курбатово». Электричка перестала курсировать с 29 сентября. Это почти на две недели раньше, чем в 2016 году.