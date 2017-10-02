Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Число убитых после стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 50 человек
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы проучить Россию
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области отменят ещё одну электричку для дачников

Пригородный поезд № 6406 сообщением «Воронеж-1 — Колодезная» отменяет в связи с окончанием дачного сезона. Об этом пресс-служба пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье» сообщила в пятницу, 29 сентября. Электричка перестанет курсировать с 7 октября.

Источник: Вести - Воронеж

Поезд № 6406, курсирующий по субботам и воскресеньям, отправлялся из Воронежа в 7:02 и прибывал на станцию «Колодезная» в Каширском районе в 8:09.

Ранее ППК «Черноземье» по той же причине отменила пригородный поезд № 6317 сообщением «Воронеж-Курский — Курбатово». Электричка перестала курсировать с 29 сентября. Это почти на две недели раньше, чем в 2016 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь