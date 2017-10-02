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13:45 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже торжественно открыли первый народный сквер имени Кондратия Рылеева

В Ленинском районе Воронежа открыли первый в городе народный сквер имени Кондратия Федоровича Рылеева. Зеленая зона, названная в честь известного русского поэта, расположилась на улице Острогожской.

Источник: voronezh-city.ru

Народным же сквер считают, так как его создание — инициатива местных жителей. Они защитили его при поддержке управы и получили областной грант в 1,3 млн рублей. Помочь реализовать масштабный проект помогли также депутаты и бизнесмены, выделившие дополнительные деньги. Так, депутату облДумы по наказам избирателей выделили из бюджета 230 тысяч рублей на покупку детского и спортивного оборудования.

Сами местные жители тоже не остались в стороне — собрали больше 85 тысяч рублей. Также они трудились на субботниках. В обустройстве сквера помогли также Комбинат благоустройства Ленинского района и ряд частных компаний.

«Таким образом, общая стоимость проекта составила 2 млн 824 тысяч 797 рублей», — пояснили в мэрии Воронежа.

Торжественное открытие зеленой зоны прошло в пятницу, 29 сентября. В сквер было очень многолюдно. Ведь в округе проживает больше 2000 человек, из которых около 250 детей и 650 пенсионеров.

В начале мероприятия руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников вместе с председателем уличного комитета жителей Валентиной Масленниковой перерезали красную ленту. После этого подвели итоги конкурсов на лучшее благоустройство территории в 2017 году и наградили победителей.

А пришедших детей развлекали на игровых площадках. Здесь проводили конкурсы, мастер-классы, делали аквагрим. Ребята активно тестировали новые качели и карусели.

«Веселый шум детских голосов и счастливые лица взрослых главная награда для тех, кто принимал участие в создании новой городской зоны отдыха», — отметил Сергей Корчевников, подводя итог праздника.

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