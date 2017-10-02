Астрономический диктант проведет 4 октября Иркутский планетарий

Участники, желающие проверить свои знания в области астрономии и космонавтики, должны будут ответить на 35 вопросов с вариантами ответа. Количество мест в зале ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по электронной почте info@irkplanetarium.com или телефону: 79−79−09, доб. 1. Итоги диктанта будут подведены к 10 октября. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат призы от Иркутского планетария.

«В прошлом году такое мероприятие было проведено во всероссийском масштабе, чтобы проверить, как повлияло на уровень знаний россиян почти двадцатилетнее отсутствие астрономии в сетке обязательных школьных дисциплин, — рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. — Оказалось, что иркутяне знают астрономию на удовлетворительно — средний результат составил 55% правильных ответов (19 из 35). Мы хотим проверить, как ситуация изменилась за год».