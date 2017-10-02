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12:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске отменили движение трамвая № 3 на участке ЧМК-ЦХП

С сегодняшнего дня, 2 октября, отменено движение трамвая № 3 на участке ЧМК — ЦХП В Челябинске.

Как сообщается на странице «Подслушано Челябинский транспорт» ВКонтакте, трамвай № 3, следовавший по маршруту «Завод им. Колющенко — ЦХП», теперь не будет возить пассажиров от ЧМК до ЦХП. Причина — снижение пассажиропотока.

Движение третьего трамвая на этом участке вводится ежегодно перед майскими праздниками и действует до последнего выходного сентября.

Расписание трамваев маршрута № 10 и № 14, которые также едут до ЦХП, остается без изменений.

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