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12:30 (мск), источник: СуперОмск

Телемост с Шишовым в омском суде сорвался из-за управления делами Президента

Сегодня, 2 октября в Первомайском районном суде Омска был запланирован сеанс конференц-связи с участием экс-главы «Мостовика» Олега Шишова.

Он должен был дать свидетельские показания Фрузенскому райсуду Владивостока, где рассматривается дело Андрея Поплавского — бывшего руководителя Дирекции управделами президента по строительству в ДФО.

Как считает следствие, Поплавский при пособничестве Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более 1 млрд рублей, выданных на строительство Приморского океанариума. Также Поплавский получил 145 млн рублей от Шишова и Косяченко за приемку работу и дальнейшее финансирование.

Шишов в прошлый раз не явился в суд, прислав телефонограмму о командировке, но сегодня был готов дать показания. Но, как пишет PrimaMedia, сторона защиты обратила внимание на отсутствие представителя от потерпевшего — Управделами президента. Чтобы выяснить вопрос, было ли направлено туда надлежащее уведомление, заседание пришлось снова отложить.

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