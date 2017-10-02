Телемост с Шишовым в омском суде сорвался из-за управления делами Президента

Как считает следствие, Поплавский при пособничестве Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил более 1 млрд рублей, выданных на строительство Приморского океанариума. Также Поплавский получил 145 млн рублей от Шишова и Косяченко за приемку работу и дальнейшее финансирование.

Шишов в прошлый раз не явился в суд, прислав телефонограмму о командировке, но сегодня был готов дать показания. Но, как пишет PrimaMedia, сторона защиты обратила внимание на отсутствие представителя от потерпевшего — Управделами президента. Чтобы выяснить вопрос, было ли направлено туда надлежащее уведомление, заседание пришлось снова отложить.