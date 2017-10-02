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12:41 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о последствиях столкновения Марса и выброса с Солнца

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мощнейшая вспышка на Солнце, возникшая 11 сентября этого года, ударила по Марсу, вызвав мощнейшие полярные сияния и фактически удвоив уровень радиации на его поверхности на несколько дней, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Источник: NASA
Когда солнечные выбросы сталкиваются с атмосферой Марса, они могут вызывать полярные сияния, мощные вспышки ультрафиолета во всех регионах планеты. Последняя подобная вспышка заставила Марс сиять подобно лампочке накаливания. У Марса нет сильного магнитного поля, из-за чего частицы выброса поглощаются всей его атмосферой, что разогревает ее и заставляет расширяться.
Сонал Джаин
Сотрудник университета Колорадо в Боулдере (США)

В начале сентября Солнце пережило небывалый всплеск активности — на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х. Две из них были направлены на Землю, а еще одна задела также и Венеру, и Марс. Все вспышки привели к выбросу в космос больших облаков солнечной плазмы, которые в конечном итоге столкнулись с планетами или прошли рядом с ними.

Северное сияние на Марсе (справа) | Источник: NASA
Эта вспышка, как отмечают Джаин и его коллеги, дала ученым уникальный шанс проверить то, как подобные космические катастрофы влияют на атмосферу и поверхность планет, лишенных «магнитного щита», подобного тому, который есть у Земли.

Это стало возможным благодаря двум космическим аппаратам — марсоходу Curiosity, оснащенного набором датчиков для замера радиации, и зонду MAVEN, наблюдающему за состоянием атмосферы Марса.

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Как показали эти наблюдения, вспышка, достигшая Марса 12 сентября, была действительно рекордно мощной. К примеру, сила полярных сияний, порожденных ей в атмосфере красной планеты, была примерно в 25 раз пиковых значений, которые фиксировал MAVEN в предыдущие три года работы на орбите Марса.

Благодаря этому верхние слои атмосферы Марса сильно разогрелись и расширились, в результате чего, как показывают замеры с инструмента RAD на борту четвертого марсохода НАСА, уровень радиации на поверхности планеты вырос примерно в два раза и оставался таким на протяжении примерно двух дней.

«Если бы вы находились на поверхности Марса и узнали, что подобная вспышка ударит по планете, то вам пришлось бы обязательно искать убежище, подобно тому, если бы астронавт находился за бортом МКС во время вспышки. Подобные события и наблюдения за ними помогают нам понять, что будет угрожать будущим путешественникам и колонистам», — добавляет Дон Хасслер (Don Hassler), один из создателей RAD и участник научной команды Curiosity.

Ученые надеются, что дальнейший анализ данных, собранных во время этого космического катаклизма, поможет раскрыть главную тайну Марса — загадку того, как исчезла его атмосфера и океаны жидкой воды, существовавшие на поверхности красной планеты в далеком прошлом, и испарившиеся в космос впоследствии.

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