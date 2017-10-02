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13:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Студия танцевальной терапии «Юла» для детей с инвалидностью открылась в Иркутске

В Иркутске в сентябре начала работать студия танцевальной терапии «Юла» для детей и подростков с легкими и тяжелыми сочетанными нарушениями, с аутизмом широкого спектра.

Организатором является региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Солнечный круг». Об этом 29 сентября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

По словам руководителя организации Александры Рыковой, клуб «World GIM» выделил зал, где дети могут заниматься бесплатно один час с неделю. Занятия ведет Виктория Кузнецова, которая является членом организации и мамой особого ребенка. Она по профессии хореограф. Накопленный личный опыт подтолкнул Викторию к созданию проекта для тех детей, которые, в силу специфики, не могут посещать государственные кружки и студии дополнительного образования. Кроме того, она прошла обучение на семинаре создателя международного фестиваля инклюзивной хореографии Леонида Тарасова. Проект получил небольшую субсидию из бюджета Иркутска, на нее было куплено необходимое оборудование.

Группа разновозрастная, в ней семь человек, их сопровождает кто-то из родных, кроме того, на первом занятии присутствовали три девушки-волонтера, которые тоже помогали. «Некоторые дети в силу нарушений не могут самостоятельно повторить движения, поэтому приходится работать рука в руке», — сказала Александра Рыкова.

В программе — приемы контактной и бесконтактной импровизации, свободная пластика тела, простые и доступные упражнения для формирования силы, ловкости, гибкости и баланса. «Наша цель — выстраивание ниточек взаимодействия друг с другом: мама и ребенок, ребенок и тьютор, деятельность в общей группе. Мы создаем атмосферу радости от процесса, удовольствия и баловства через игру. Самое важное — это доверие детей, их желание быть с нами в студии, включаться в общий ритм», — прокомментировала Виктория Кузнецова.

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