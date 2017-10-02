Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Правительство Красноярского края отправили в отставку
Собчак предложила Навальному не идти путем Ленина и быть вместе
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы карать Россию
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Снимем санкции в обмен на Донбасс»: посол США о России
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Стрельба в Лас-Вегасе
12:26 (мск), источник: РИА Крым

Экс-главу Красноперекопска будут судить за взяточничество и превышение полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Бывший глава администрации города Красноперекопска Игорь Яцишин предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

«По данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года обвиняемый получал от предпринимателя взятку в размере 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле этого года глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин был задержан правоохранителями при получении взятки в размере 350 тысяч рублей. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь