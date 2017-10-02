Экс-главу Красноперекопска будут судить за взяточничество и превышение полномочий

«По данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года обвиняемый получал от предпринимателя взятку в размере 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.