Экс-главу Красноперекопска будут судить за взяточничество и превышение полномочий

«По данным следствия, с декабря 2016 года по апрель 2017 года обвиняемый получал от предпринимателя взятку в размере 430 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в апреле этого года глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин был задержан правоохранителями при получении взятки в размере 350 тысяч рублей. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста.