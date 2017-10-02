В крымской столице сгорело 4 автобуса

Накануне в Крыму сгорели 4 пассажирских автобуса на одном из автопредприятий.

Сообщение о пожаре на автопредприятии в селе Фонтаны Симферопольского района поступило в службу спасения в 22:18 минут 30 сентября.

— К месту ЧП были направлены пожарно-спасательные подразделения г. Симферополя. По прибытию огнеборцев было установлено, что огнём было охвачено 4 автобуса: 2 автобуса марки «БАЗ А079 «Эталон» и 2 — «I-VAN». Также существует угроза распространения огня на припаркованные вблизи автобусы, — сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

Пожарные смогли справиться с огнем менее чем за час. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС были спасены от пожара несколько десятков автобусов.