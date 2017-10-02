В крымской столице сгорело 4 автобуса
Пожар случился на территории одного из автопредприятий в селе Фонтаны.
Пожар случился на территории одного из автопредприятий в селе Фонтаны.
Накануне в Крыму сгорели 4 пассажирских автобуса на одном из автопредприятий.
Сообщение о пожаре на автопредприятии в селе Фонтаны Симферопольского района поступило в службу спасения в 22:18 минут 30 сентября.
— К месту ЧП были направлены
Пожарные смогли справиться с огнем менее чем за час. Площадь пожара составила 40 кв. метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС были спасены от пожара несколько десятков автобусов.
Всего на месте ЧП работало 3 отделения