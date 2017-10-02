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12:28 (мск), источник: Tengrinews

Ждать ли «бабье лето»: Прогноз погоды на октябрь

В «Казгидромете» подготовили консультативный прогноз погоды на октябрь, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 82% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Tengrinews

3—5 октября в большинстве областей Казахстана ожидается ветреная погода с осадками, которая не обойдет и южные регионы республики. В эти дни температура воздуха понизится: на севере, востоке и в центре страны ночью до 0…-8, днем до 0…+5.

На юге и юго-востоке ночью до −3…+5, днем до 5−13 тепла. Исключение составят западные регионы: здесь будет преобладать ясная погода без осадков с температурой воздуха ночью −3…+5, днем — повышение до 8−16 тепла.

«В последующие дни с юго-западными и западными ветрами будет поступать теплый воздух, который охватит почти всю территорию Казахстана в период 7—10 октября. Именно в эти дни мы насладимся погожими, теплыми днями, именуемыми в народном календаре “бабье лето”. Днем столбики термометров преодолеют отметку: в северной половине +10…+18 градусов, в южной половине +20…27 градусов. На западе страны комфортная погода с температурой воздуха +18…+23 градуса простоит подольше», — сообщили в пресс-службе «Казгидромета».

Отмечается, что согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с существенным понижением температуры воздуха и установлением временного снежного покрова ожидаются в середине и конце месяца. 

«В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается холодной (ниже нормы на один градус) в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях; близкой климатическим значениям — на остальной территории. Месячное количество осадков предполагается больше нормы на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей; около нормы — в Акмолинской, Павлодарской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, а также в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей; меньше нормы — на остальной территории», — отмечают синоптики.

3 октября в Костанайской области ожидаются местами гололед, туман, ветер 15−20 метров в секунду. В Восточном Казахстане 3 октября местами ожидается усиление до 20 метров в секунду.

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