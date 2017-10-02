На «Распадской» начали добывать уголь из пласта с запасами в 127 млн тонн

Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС». По мнению руководства шахты, такие запасы угля обеспечат долгосрочную стабильную работу предприятия в будущем. Подготовка к запуску участка заняла почти три года. В горных выработках предварительно прошла дегазация. Метан будут убирать с помощью модульной дегазационной станции. При добыче угля будут работать системы пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения.