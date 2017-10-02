Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Умерла актриса Наталия Журавлева
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы проучить Россию
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:54 (мск), источник: Индикатор

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2017 года. Ими стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Премию вручили за «открытия молекулярных механизмов, управляющих циркадными ритмами». Циркадными ритмами называются циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Об этом сообщается в твиттере Нобелевской премии.

Источник: Reuters

Используя плодовых мушек в качестве модельного организма, нобелевские лауреаты этого года определили гены, которые управляют нормальным дневным биологическим ритмом. Они показали, что этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается днем.

Затем они нашли еще один важный в этом процессе белок, раскрыв тем самым механизм, управляющий самоподдерживающимися «часами» внутри клеток.

Теперь мы понимаем, что биологические часы работают по одинаковым принципам во всех многоклеточных организмах, в том числе у человека.

Джеффри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке. Он защитил диссертацию в 1971 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. Основной темой его исследований являются неврология и поведение дрозофил. Помимо исследований поведенческих ритмов, он также изучал половые различия в нервной системе этих насекомых.

Читайте также
От CRISPR до криптовалют: кому и за что дадут Нобелевки-2017

Майкл Розбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити. Он получил степень от Массачусетского технологического института в 1970-м. Научный коллектив под его руководством определил основные гены, участвующие в регуляции циркадных ритмов, в том числе гены period, cycle и clock. Работы были сделаны во время изучения мутантных организмов с измененным фенотипом и последующим определением вызвавших эти модификации генов.

Майкл Янг родился в 1949 году в Майами. В 1975 году Техасский университет в Остине выдал ему свидетельство о присуждении степени. Он занимался изучением генетического управления сном и бодрствованием у мух в течение 30 лет. Во время работы в Рокфеллеровском университете он с коллегами смог определить функции основных генов, связанных с циркадными ритмами, в том числе гена period. В его лаборатории также были обнаружены дополнительные гены, регулирующие биологические циклы.

В 2016 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Есинори Осуми за работы по исследованию аутофагии — процесса самоуничтожения живых клеток. Это явление было открыто в 1960-х годах, когда ученые впервые заметили, что клетка может переваривать свои части, заключая их в мембранный пузырек с ферментами — лизосому. Клетки прибегают к нему при необходимости быстрого получения энергии и в качестве защиты от инфекций, для устранения поврежденных органелл.

Читайте также
Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 года

Шведская королевская академия наук присуждает нобелевскую премию по физиологии и медицине ежегодно. Каждый лауреат получает медаль, диплом и денежное вознаграждение, которое в этом году составит 9 миллионов шведских крон (порядка 64 миллионов рублей). Церемония вручения проходит в Стокгольме 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Первую Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили в 1901 году Эмилю фон Берингу «за работу над сывороточной терапией, главным образом за ее применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти».

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Квантовая физика не подтвердила иллюзорность реальности
Ученые выяснили, почему от скуки засыпают
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь