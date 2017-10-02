Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов

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Используя плодовых мушек в качестве модельного организма, нобелевские лауреаты этого года определили гены, которые управляют нормальным дневным биологическим ритмом. Они показали, что этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается днем.

Затем они нашли еще один важный в этом процессе белок, раскрыв тем самым механизм, управляющий самоподдерживающимися «часами» внутри клеток.

Теперь мы понимаем, что биологические часы работают по одинаковым принципам во всех многоклеточных организмах, в том числе у человека.

Джеффри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке. Он защитил диссертацию в 1971 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. Основной темой его исследований являются неврология и поведение дрозофил. Помимо исследований поведенческих ритмов, он также изучал половые различия в нервной системе этих насекомых.

Майкл Розбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити. Он получил степень от Массачусетского технологического института в 1970-м. Научный коллектив под его руководством определил основные гены, участвующие в регуляции циркадных ритмов, в том числе гены period, cycle и clock. Работы были сделаны во время изучения мутантных организмов с измененным фенотипом и последующим определением вызвавших эти модификации генов.

Майкл Янг родился в 1949 году в Майами. В 1975 году Техасский университет в Остине выдал ему свидетельство о присуждении степени. Он занимался изучением генетического управления сном и бодрствованием у мух в течение 30 лет. Во время работы в Рокфеллеровском университете он с коллегами смог определить функции основных генов, связанных с циркадными ритмами, в том числе гена period. В его лаборатории также были обнаружены дополнительные гены, регулирующие биологические циклы.

В 2016 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Есинори Осуми за работы по исследованию аутофагии — процесса самоуничтожения живых клеток. Это явление было открыто в 1960-х годах, когда ученые впервые заметили, что клетка может переваривать свои части, заключая их в мембранный пузырек с ферментами — лизосому. Клетки прибегают к нему при необходимости быстрого получения энергии и в качестве защиты от инфекций, для устранения поврежденных органелл.

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