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15:09 (мск), источник: ТАСС

Сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Российский ситком стал самым долгим из адаптированных сериалов в мире.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телепроект «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала “Воронины”, созданного по формату Sony Pictures Television», — отметили в пресс-службе.

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«Воронины» стали первой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». Первый эпизод вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

Героями ситкома в разное время становились актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, среди которых: Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Ляйсан Утяшева и другие.

В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.

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