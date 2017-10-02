Сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Российский ситком стал самым долгим из адаптированных сериалов в мире.
Российский ситком стал самым долгим из адаптированных сериалов в мире.
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телепроект «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире. Об этом в понедельник сообщили в
«Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала “Воронины”, созданного по формату Sony Pictures Television», — отметили в
«Воронины» стали первой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». Первый эпизод вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.
Героями ситкома в разное время становились актеры, звезды
В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Геогргий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.