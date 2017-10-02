Сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телепроект «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из адаптированных сериалов в мире. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

<div id="vk_post_-96708756_1233"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-96708756_1233", -96708756, 1233, 'BswBQMSLFJdgomz5fYsj46ffUyU')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала “Воронины”, созданного по формату Sony Pictures Television», — отметили в пресс-службе.

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«Воронины» стали первой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». Первый эпизод вышел 16 ноября 2009 года, всего за девять лет было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

Героями ситкома в разное время становились актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, среди которых: Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Ляйсан Утяшева и другие.