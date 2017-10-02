В Беларуси отмечен новый вид птиц — овсянка-крошка

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Осенняя миграция птиц продолжается, а это самое подходящее время для того, чтобы увидеть в стране редкие виды. Из северных стран на зимовку через Беларусь летела и овсянка-крошка. В Европе такие птицы во время миграции отмечаются регулярно, в том числе и в соседних странах (Польша, Латвия, Украина). Так что белорусские орнитологи давно ждали, что этот вид появится и у нас.

Первую для Беларуси птицу этого вида обнаружил орнитолог Денис Китель 2 октября на станции Сосновый Бор. Овсянку-крошку отловили с помощью сетей.

«Попадание в сети овсянки-крошки было предсказуемым. Правда, этой осенью я ждал другой новый вид — корольковую пеночку, она тоже где-то есть, — рассказал Денис Китель. — Утром в сетях я увидел необычную птицу и сразу подумал, что такой в Беларуси точно не было. Мелькнула мысль, что это овсянка-крошка. Сразу же заглянул в определитель и убедился в этом».

Находка окольцована, выпущена и продолжает свой путь в теплые края на зимовку.

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) — вид птиц семейства овсянковых. Длина тела — 13,5 см, масса — примерно 15 г. Отличительный признак вида — небольшой размер и рыжие щеки. Верхняя часть тела украшена черно-бурыми полосами, нижняя белая часть тела усеяна тонкими черными полосами. Оперение самки более тусклое, чем у самца. Это перелетная птица, которая гнездится в тундре северной Азии и северо-восточной Европы, прежде всего на севере Финляндии, а также на севере Норвегии и Швеции. Птица зимует от Непала на востоке до Китая и Индокитая. Питается преимущественно семенами, птенцов часто кормит насекомыми. Гнездо устраивает на земле или на небольшой высоте в кустах вблизи воды. В кладке 4−6 яиц светло-серого или зеленоватого цвета. Птенцы появляются на свет через 11−12 дней.