Эдита Пьеха представила в Петербурге книгу мемуаров

Источник: РИА "Новости"

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В книге народная артистка СССР откровенно поведала о своем детстве, судьбоносной встрече с Александром Броневицким в Ленинграде в 1955 году. Это он, молодой композитор, сделал ее солисткой ансамбля «Липка», а потом — «Дружба», стал ее наставником, первым мужем.

20 лет длился их творческий союз. Рассказала о встречах и расставаниях с другими мужчинами, о дочери Илоне, внуках и правнуках, о сегодняшнем дне. Почему не осталась на Западе, как стала королевой на сцене, искала модельеров, создавала фирменный стиль, как получила букет от самой Клавдии Шульженко, познакомилась с композитором Оскаром Фельцманом…

— Эдита Станиславовна, а грустных историй вы избежали в книге? Или рассказали про все честно? — спросили поклонники.

Конечно, честно. Но я помню только хорошее. Зачем мне ворошить грустное? Пусть люди, которые будут читать эту книгу, знают, что жизнь состоит из тех моментов, в которых нам было хорошо. Не надо печальное заносить в Красную книгу, пусть оно останется в отдельном чуланчике. Эдита Пьеха

В моем сердце не задерживаются плохие воспоминания. Хочу жить и быть счастливой! И всегда считала: только сильные умеют прощать. А я сильная, очень сильная.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=45304583&id=171152777&hash=590a196b2a8179de&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— В какой момент вы перестали чувствовать себя в России иностранкой?

— Да я всю жизнь иностранка! Во Франции была иностранкой, потому что мои родители — поляки. Мы переехали в Польшу, я с трудом говорила по-польски, с французским акцентом. А потом уехала в Советский Союз, и тут была иностранкой. Но я считаю, что национальность не важна, есть хорошие и плохие люди. А себя я считаю не совсем плохой.

— Вы часто говорите, что встреча с Ленинградом — самое главное в вашей жизни.

— Ленинград был в моем сердце еще со школьных лет в Польше. На уроках географии я радовалась, восхищалась, когда нам показывали виды города и даже не могла предположить, что этот город станет моей судьбой. В одной из моих песен есть такая строчка: «Я как невеста с тобою помолвлена, всюду с тобой — наяву и во сне…».

Мне свыше было предназначено встретиться с Ленинградом — Санкт-Петербургом и полюбить его навсегда. Спасибо Анатолию Александровичу Собчаку, который вернул нашему городу его истинное название. Эдита Пьеха

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Этот город меня приютил, очаровал и стал самым лучшим в моем сердце. А я выступала в 30 странах мира, даже там, где не ступала нога советского артиста — в Коста-Рике, Перу, Боливии, Гондурасе…

Расскажу историю, которая произошла со мной на Кубе. Я там гастролировала пять раз. Жила как-то в отеле «Хилтон», спустилась в сауну. Сидят красивые темнокожие мулаточки и напевают «Нашего соседа». Спрашивают меня на испанском: «Ты знаешь замечательную песенку про соседа?». Ответила: «Нет». — «А певицу Эдиту?» — «Не знаю».

Я убежала из этой сауны, мне стало обидно, что надо развлекать их, петь или автографы давать. Так что быть узнаваемой певицей — иногда не самый большой комфорт.

Но Кубу я полюбила. Кубинцы впечатлительные как дети, если им кто-то понравился, это надолго. «Соседа» они распевали на испанском. Эдита Пьеха

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=25239951&id=159569316&hash=dc06f2b3b16f7872&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Люди из Казани, Воронежа, Владивостока, пришедшие на презентацию книги, сокрушались, что Пьеха давно не была с концертом в их городе.

— Приглашайте, с удовольствием прилечу! Для этого нужны богатые люди, которые оплатят гастроли.

— Что вы пожелаете вашим поклонникам, читателям книги?