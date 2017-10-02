Самостоятельный белый кролик всполошил лондонских пассажиров

Журналист Мэтт Хепберн опубликовал в Twiter фотографию грызуна и написал: «В моем автобусе кролик».

Пользовательница Twitter Джо Даффи ответила, что заметила животное в поезде лондонской надземки, едущем в район Хакни.

Еще один пассажир подтвердил: «Видел этого чертова кролика в Хакни. Думал, у меня галлюцинации».