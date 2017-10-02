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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Самостоятельный белый кролик всполошил лондонских пассажиров

Жители Лондона обратили внимание на белого кролика, который катается по городу на общественном транспорте. Об этом сообщает издание The Independent.

Журналист Мэтт Хепберн опубликовал в Twiter фотографию грызуна и написал: «В моем автобусе кролик».

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Пользовательница Twitter Джо Даффи ответила, что заметила животное в поезде лондонской надземки, едущем в район Хакни.

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Еще один пассажир подтвердил: «Видел этого чертова кролика в Хакни. Думал, у меня галлюцинации».

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Хепберну удалось отыскать хозяина животного. По его словам, он напоминает гитариста Rolling Stones Кита Ричардса. «Кролик расслаблялся, и его хозяин тоже. Оба просто занимались своими делами в пятницу вечером», — рассказал Хепберн The Independent.

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