Самые необычные кормушки показал Новосибирский зоопарк

В конкурсе участвовали 114 кормушек. «Решить, какие из них самые лучшие, скажем честно, нам было сложно, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Участники выбрали для кормушек хорошие материалы и учли все требования. Многие подошли к делу творчески и создали настоящие произведения архитектурного искусства. Мы решили учредить сразу несколько номинаций и с удовольствием называем имена победителей».

Все кормушки сейчас развешаны на Центральной аллее зоопарка. Ими можно просто любоваться или позаимствовать какую-то идею и самому сделать похожую кормушку, а еще можно вдохновиться работами младших школьников, чтобы затем придумать и сделать свою. Экспонатами выставки кормушки для птиц и белок пробудут недолго. Уже скоро их развесят по территории зоопарка. В течение долгой зимы юннаты зоопарка будут наполнять кормушки семечками и орешками.

«Особенно хороши для подкормки птиц семечки и несоленое сало, — добавляет орнитолог Алексей Яновский. — Как бы в благодарность птицы радуют людей своими звонкими песнями, красотой, жизнелюбием и неустанной деятельностью по очищению леса от вредителей. Следует заметить, что если вы начали подкармливать птиц зимой, то делать это надо регулярно. На подкормочных площадках птицы настолько привыкают к людям, что на ладонь с семечками садятся не только большие синицы, московки и буроголовые гаички, но и более осторожные лазоревки и поползни».

<div id="vk_post_-99869018_10690"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99869018_10690", -99869018, 10690, 'v35I2VHNVNxrrKjX4vSg8Vt5zcLz')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Номинация «Стандарт»:

I место — Четвериков Ярослав, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А».

II место — Балчикова Виктория, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 3 «Б»; Буркунцев Владислав и Кузьминых Иван, специальная (коррекционная) школа № 209.

III место — Боков Андрей, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Жидков Максим, МБОУ СОШ № 13, 6 «Б»; Кутафина Дарья, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».

Номинация «Оригинальное исполнение»:

I место — Вдовин Данила, МБОУ Гимназия № 9, 2 «Д»; Виноградов Евгений, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «Г»; Сердюк София, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «А».

II место — Богданов Кирилл, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Дудков Егор, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «А»; Пушкарев Максим, Лицей № 81, 1 «Д»; Семьянов Тихон, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».

III место — Райхель Егор, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «Г»; Миронов Артем, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Торубаров Роман, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «Г».

Номинация «Художественное исполнение»:

I место — Яковлев Артем, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».

II место — Грабовская Ксения, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А».

III место — Данилова Анна, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 4 «А»; Жамойда Арина, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Рыкова Арина, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».