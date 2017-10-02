Самые необычные кормушки показал Новосибирский зоопарк

В конкурсе участвовали 114 кормушек. «Решить, какие из них самые лучшие, скажем честно, нам было сложно, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Участники выбрали для кормушек хорошие материалы и учли все требования. Многие подошли к делу творчески и создали настоящие произведения архитектурного искусства. Мы решили учредить сразу несколько номинаций и с удовольствием называем имена победителей».
Все кормушки сейчас развешаны на Центральной аллее зоопарка. Ими можно просто любоваться или позаимствовать какую-то идею и самому сделать похожую кормушку, а еще можно вдохновиться работами младших школьников, чтобы затем придумать и сделать свою. Экспонатами выставки кормушки для птиц и белок пробудут недолго. Уже скоро их развесят по территории зоопарка. В течение долгой зимы юннаты зоопарка будут наполнять кормушки семечками и орешками.
«Особенно хороши для подкормки птиц семечки и несоленое сало, — добавляет орнитолог Алексей Яновский. — Как бы в благодарность птицы радуют людей своими звонкими песнями, красотой, жизнелюбием и неустанной деятельностью по очищению леса от вредителей. Следует заметить, что если вы начали подкармливать птиц зимой, то делать это надо регулярно. На подкормочных площадках птицы настолько привыкают к людям, что на ладонь с семечками садятся не только большие синицы, московки и буроголовые гаички, но и более осторожные лазоревки и поползни».
Во время загрузки произошла ошибка.
I место — Четвериков Ярослав, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А».
II место — Балчикова Виктория, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 3 «Б»; Буркунцев Владислав и Кузьминых Иван, специальная (коррекционная) школа № 209.
III место — Боков Андрей, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Жидков Максим, МБОУ СОШ № 13, 6 «Б»; Кутафина Дарья, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».
Номинация «Оригинальное исполнение»:
I место — Вдовин Данила, МБОУ Гимназия № 9, 2 «Д»; Виноградов Евгений, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «Г»; Сердюк София, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «А».
II место — Богданов Кирилл, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Дудков Егор, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «А»; Пушкарев Максим, Лицей № 81, 1 «Д»; Семьянов Тихон, МБОУ «Гимназии № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».
III место — Райхель Егор, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «Г»; Миронов Артем, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Торубаров Роман, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 2 «Г».
Номинация «Художественное исполнение»:
I место — Яковлев Артем, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».
II место — Грабовская Ксения, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А».
III место — Данилова Анна, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 4 «А»; Жамойда Арина, Вторая Новосибирская гимназия, 1 «А»; Рыкова Арина, МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова», 1 «В».
Остальные участники получили поощрительные призы.