Уфимцам предложили назвать новый сквер

На площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бульвара Баландина и Железнодорожным переулком, ведется работа по планировке территории, посадке деревьев, а также отсыпке и вывозу мусора.

Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, будущий сквер преображается на глазах. В следующем году территория приобретет завершенный вид. Здесь появятся пешеходные дорожки, будут разбиты клумбы, установлены скамейки и фонари, а в центре сквера установят настоящий самолет.