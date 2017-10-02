Уфимцам предложили назвать новый сквер
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Калининском районе Уфы продолжается благоустройство территории, где в течение ближайших двух лет появится новый сквер.
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Калининском районе Уфы продолжается благоустройство территории, где в течение ближайших двух лет появится новый сквер.
На площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бульвара Баландина и Железнодорожным переулком, ведется работа по планировке территории, посадке деревьев, а также отсыпке и вывозу мусора.
Как отметили в
Названия у нового сквера пока нет, и уфимцам предложено придумать название новому месту отдыха. Варианты названия сквера в Инорсе принимаются до 6 октября. Получить более подробную информацию можно здесь.