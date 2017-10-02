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14:00 (мск), источник: Городской репортер

Посетителям ростовского зоопарка показали двухмесячного тигренка

В минувшие выходные посетителям ростовского зоопарка показали двухмесячного тигренка пары амурских тигров Примы и Устина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Его первый выход к посетителям был ознаменован Днем тигра. Имя детеныш не имеет, так как мама к нему никого не подпускает, и пол определить невозможно. Однако через две недели его планируют поймать для вакцинации, тогда же специалисты и установят половую принадлежность тигренка.

Напомним, тигренок родился 25 июля от амурских тигров Примы и Устина.

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