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13:20 (мск), источник: РБК

Медведев утвердил правила обращения с кадилом и лампадами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил нормы профилактики пожаров на объектах религиозного назначения, внеся поправки в Правила противопожарного режима в России.

Источник: РИА "Новости"

«До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Утвержденный Медведевым документ, в частности, запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обрядов. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров (для помешений с отделкой из негорючих материалов установлена предельная норма в 20 литров).

В документе особо подчеркивается, что разливать горючих жидкостей в лампады и светильники можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами светильники (и иные «устройства с открытым огнем») необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться.

Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

Кроме того, постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды прихожан в непосредственной близости от светильников.

В сообщении пресс-службы правительства подчеркивается, что утвержденный Медведевым документ был согласован с Межрелигиозным советом России, а его принятие поможет обеспечить пожарную безопасность при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Sergey Sergey
)) А с какого бодуна Медведев регулирует правила эксплуатации и хранения, религиозного инвентаря?! Каким боком он к этому относится? Ему совсем нечем...
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