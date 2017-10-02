Медведев утвердил правила обращения с кадилом и лампадами

Источник: РИА "Новости"

«До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Утвержденный Медведевым документ, в частности, запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обрядов. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров (для помешений с отделкой из негорючих материалов установлена предельная норма в 20 литров).

В документе особо подчеркивается, что разливать горючих жидкостей в лампады и светильники можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами светильники (и иные «устройства с открытым огнем») необходимо устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться.

Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.

Кроме того, постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды прихожан в непосредственной близости от светильников.