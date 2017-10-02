Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
«Опять лезут»: МИД РФ о попытке США проникнуть в генконсульство
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы проучить Россию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:29 (мск), источник: ТАСС

Сбежавшие в июле зубры вернулись в подмосковный питомник

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Двенадцать сбежавших в июле из питомника в Приокско-Террасном заповеднике Московской области зубров вернулись домой. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте заповедника.

Источник: Luuk Timmermans / CC0

«Все стадо, постепенно продвигавшееся по территории заповедника к родному питомнику, вернулось в его пределы», — говорится в сообщении.

Читайте также
Беглые зубры залегли у озера в Подмосковье и не желают возвращаться в питомник

Двенадцать молодых зубров сбежали в ночь на 11 июля через сломанное упавшим деревом ограждение. 12 июля животных начали искать с воздуха с помощью дельтапланов и спортивных самолетов. Розыски продолжались почти двое суток, к ним подключились общественность, пользователи соцсетей, СМИ, администрации смежных с заповедником муниципалитетов и добровольцы.

14 июля зубров взяли в кольцо и начали оттеснять обратно к питомнику. Эта операция продолжалась до того момента, пока животные не оказались достаточно близко, чтобы самостоятельно найти дорогу домой. Оставшиеся два с лишним месяца зубры провели на вольном выпасе в заповеднике.

Опасны ли зубры для людей
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Нобелевская премия по физиологии и медицине. Досье
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь