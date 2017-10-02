Сбежавшие в июле зубры вернулись в подмосковный питомник

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«Все стадо, постепенно продвигавшееся по территории заповедника к родному питомнику, вернулось в его пределы», — говорится в сообщении.

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Двенадцать молодых зубров сбежали в ночь на 11 июля через сломанное упавшим деревом ограждение. 12 июля животных начали искать с воздуха с помощью дельтапланов и спортивных самолетов. Розыски продолжались почти двое суток, к ним подключились общественность, пользователи соцсетей, СМИ, администрации смежных с заповедником муниципалитетов и добровольцы.