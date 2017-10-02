Улицы Чебаркульская и Снежинская появились в Магнитогорске

Всего городское Собрание утвердило наименования 37 новых улиц, расположенных в поселках южной и юго-западной части города. Появились Яшмовая, Музейная, Аркаимская, а также Гомельская в знак того, что город Гомель является побратимом Магнитогорска.

Одна из улиц названа именем художника Георгия Соловьева, который по праву назван летописцем города металлургов.

«В этом году город отметил 120-летие со дня его рождения. Работы художника представляют собой хронику строительства Магнитогорска и металлургического комбината. Он оставил богатое наследие — около 600 картин и гравюр, среди которых исторические для города «Первая домна», «Первый поезд», «Первая сталь», — напомнил председатель Собрания Александр Морозов.

Еще одной новой улице дали имя Михаила Артамонова — Героя Социалистического Труда, сталевара мартеновского цеха № 2 ММК. Новатор металлургического производства, рационализатор, он стал одним из первых сталеваров, получивших в военное время успешные плавки броневой стали.

Накануне заседания Александр Морозов на рабочем совещании обратил внимание управления архитектуры и градостроительства на отсутствие системы при наименовании улиц. Иногда названия улиц не имеют никакого отношения ни к городу, ни к его жителям, не отражают историю края, а зачастую не носят и эстетической составляющей.