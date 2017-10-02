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14:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Нижегородский водоканал» во второй раз перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул. Горной

ОАО «Нижегородский водоканал» планирует завершить благоустройство участка у коллектора на ул. Горной в октябре 2017 года. Об этом журналистам сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 2 октября текущего года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, сам реконструированный после провала грунта коллектор на ул. Горной «работает на 100%». По данным на начало октября проводится уплотнение грунта, порядка 70% по благоустройству уже выполнено.

«Если сейчас поспешить и недолжным образом сделать уплотнение — мы весной получим большие провалы и Водоканалу придется за свой счет все переделывать. Работы по благоустройству планируется завершить в этом месяце», — пообещал Белов.

Ранее сообщалось, что «Нижегородский водоканал» планирует завершить благоустройство участка у коллектора в конце сентября 2017 года, еще раньше — что в августе.

Провал грунта произошел 25 сентября 2015 года. В ноябре того же года «Водоканал» завершил строительство временной дороги в объезд провала грунта.

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