«Нижегородский водоканал» во второй раз перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул. Горной

По его словам, сам реконструированный после провала грунта коллектор на ул. Горной «работает на 100%». По данным на начало октября проводится уплотнение грунта, порядка 70% по благоустройству уже выполнено.
«Если сейчас поспешить и недолжным образом сделать уплотнение — мы весной получим большие провалы и Водоканалу придется за свой счет все переделывать. Работы по благоустройству планируется завершить в этом месяце», — пообещал Белов.
Ранее сообщалось, что «Нижегородский водоканал» планирует завершить благоустройство участка у коллектора в конце сентября 2017 года, еще раньше — что в августе.
Провал грунта произошел 25 сентября 2015 года. В ноябре того же года «Водоканал» завершил строительство временной дороги в объезд провала грунта.