«Нижегородский водоканал» во второй раз перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул. Горной

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, сам реконструированный после провала грунта коллектор на ул. Горной «работает на 100%». По данным на начало октября проводится уплотнение грунта, порядка 70% по благоустройству уже выполнено.

«Если сейчас поспешить и недолжным образом сделать уплотнение — мы весной получим большие провалы и Водоканалу придется за свой счет все переделывать. Работы по благоустройству планируется завершить в этом месяце», — пообещал Белов.

Ранее сообщалось, что «Нижегородский водоканал» планирует завершить благоустройство участка у коллектора в конце сентября 2017 года, еще раньше — что в августе.