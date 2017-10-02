Ко Дню Конституции в Узбекистане помилуют осужденных

Рабочие группы на местах до 30 октября тщательно изучат материалы дел и личности осужденных лиц, в том числе проведут с ними индивидуальные беседы, во время которых будут обращать особое внимание на степень общественной опасности совершенного деяния, чистосердечное раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба, наличие иных смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие судимости, в том числе погашенной или снятой, возраст осужденного, состояние здоровья, семейное положение (наличие на иждивении несовершеннолетних детей, нетрудоспособной (го) супруги (а) и/или престарелых родителей), а также соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния.