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13:45 (мск), источник: Sputnik

Ко Дню Конституции в Узбекистане помилуют осужденных

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Комиссия по подготовке материалов о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, образована указом президента «О мерах по подготовке материалов о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, в связи с двадцать пятой годовщиной принятия Конституции Узбекистана».

Источник: Sputnik

Рабочие группы на местах до 30 октября тщательно изучат материалы дел и личности осужденных лиц, в том числе проведут с ними индивидуальные беседы, во время которых будут обращать особое внимание на степень общественной опасности совершенного деяния, чистосердечное раскаяние в содеянном, возмещение материального ущерба, наличие иных смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие судимости, в том числе погашенной или снятой, возраст осужденного, состояние здоровья, семейное положение (наличие на иждивении несовершеннолетних детей, нетрудоспособной (го) супруги (а) и/или престарелых родителей), а также соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния.

По итогам проведенной работы члены групп до 10 ноября 2017 года представят на рассмотрение Комиссии по вопросам помилования при президенте ходатайства о помиловании осужденных лиц.

Комиссии по вопросам помилования при президенте до 20 ноября рассмотрит представленные материалы с ходатайствами о помиловании и внесет в установленном законом порядке предложения о помиловании осужденных лиц, твердо вставших на путь исправления.

Напомним, День Конституции Узбекистана отмечается 8 декабря.

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