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13:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургская школа закрылась из-за холода

А соседним домам обещают отключить газ.

Учеников екатеринбургской школы № 75 отпустили домой из-за отсутствия в здании отопления. Об этом «Уралинформбюро» сообщила директор учебного заведения Ирина Седых.

«Без тепла не только наша школа, но и расположенные рядом детский сад и несколько жилых домов. Из-за аварии отопление нам отключили еще в субботу. Обещают устранить неполадку до 17.00. Мы решили сократить уроки и оправили детей по домам пораньше», — пояснила она.

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Холодными батареями неприятности жителей улицы Восточной, похоже, не ограничиваются. Как сообщила в соцсетях екатеринбурженка Катерина Левченко, с 28 сентября в одном из домов, расположенных рядом со школой № 75, нет горячей воды, а с 4 по 6 октября «Екатеринбурггаз» обещает отключить и газоснабжение в связи с опрессовкой наружного газопровода.

Кроме того, отсутствует теплоснабжение в домах № 47,49,51, 59 по улице Блюхера. Об этом «Уралинформбюро» сообщил по телефону жилец одного из этих домов, представившийся Олегом. По словам собеседника агентства, в управляющей компании «Фонд Радомир», куда он обратился за разъяснениями, отсутствие тепла объяснили аварией на сетях ЕТК. «Мне сказали, что к устранению порыва приступят только завтра (3 октября, — прим. ред.), когда же подадут тепло в батареи, никто не знает», — сокрушается горожанин.

Сотрудники УК «Фонд Радомир» подтвердили факт порыва на трассе. «Утром мы звонили в ЕТК, нам сказали, что ремонт планируют закончить до 20.00 понедельника. По другой информации, они еще и не начинали ремонт. Кому верить, не знаем», — посетовали в диспетчерской УК.

Сотрудники пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) пока не располагают точными данными, когда в пострадавшие дома вернется тепло. По одной из версий, подачу отопления тормозит ремонт теплопункта на Блюхера, 63. Энергетики пообещали предоставить «Уралинфорбюро» точную информацию, как только она появится.

Следует добавить, что утром 2 октября из-за пусковых дефектов на сетях без тепла остались около 300 строений жилого и административного назначения. В списке наиболее пострадавших микрорайонов оказались Пионерский, Эльмаш, Уралмаш и привокзальные кварталы Центра.

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