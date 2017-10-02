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13:47 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане первые «золотые» номера ушли с молотка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ходе торгов на портале Республиканской товарно-сырьевой биржи продано 36 «золотых» автономеров для физических лиц и 6 лотов для юридических лиц, зарегистрированных в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Результат онлайн-торгов показал повышенный спрос на автомобильные номера «премиум» класса. В ходе торгов стартовая цена по некоторым лотам поднялась в несколько раз и превысила 70 млн. сумов.

В целом с начала запуска системы УзРТСБ www.avtoraqam.uzex.uz на аукционных торгах реализовано более 110 регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств на сумму свыше 2 млрд. сумов.

Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области.

Наряду с ними, покупатели из остальных регионов республики также постепенно подключаются к информационной системе биржи. В частности онлайн-аукционы уже состоялись в Республике Каракалпакстан, а также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Андижанской и Ферганской областях.

Напоминаем, что в ходе торгов покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок которые должны превышать действующую лучшую цену. Средства, поступающие от суммы реализации автономеров направляются в Государственный бюджет Республики Узбекистан.

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