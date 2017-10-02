В Узбекистане первые «золотые» номера ушли с молотка

Результат онлайн-торгов показал повышенный спрос на автомобильные номера «премиум» класса. В ходе торгов стартовая цена по некоторым лотам поднялась в несколько раз и превысила 70 млн. сумов.

В целом с начала запуска системы УзРТСБ www.avtoraqam.uzex.uz на аукционных торгах реализовано более 110 регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств на сумму свыше 2 млрд. сумов.

Самые активные покупатели — это автолюбители Ташкента и Ташкентской области.

Наряду с ними, покупатели из остальных регионов республики также постепенно подключаются к информационной системе биржи. В частности онлайн-аукционы уже состоялись в Республике Каракалпакстан, а также в Джизакской, Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Андижанской и Ферганской областях.