В Узбекистане первые «золотые» номера ушли с молотка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ходе торгов на портале Республиканской
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в ходе торгов на портале Республиканской
Результат
В целом с начала запуска системы УзРТСБ www.avtoraqam.uzex.uz на аукционных торгах реализовано более 110 регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств на сумму свыше 2 млрд. сумов.
Наряду с ними, покупатели из остальных регионов республики также постепенно подключаются к информационной системе биржи. В частности
Напоминаем, что в ходе торгов покупатели могут подавать неограниченное количество встречных заявок которые должны превышать действующую лучшую цену. Средства, поступающие от суммы реализации автономеров направляются в Государственный бюджет Республики Узбекистан.