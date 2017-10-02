В Кемерове 77-летняя пенсионерка отдала лже-целительнице 300 000 рублей
Пенсионерка увидела программу с участием экстрасенса на одном из телеканалов.
Пенсионерка увидела программу с участием экстрасенса на одном из телеканалов.
77-летняя кемеровчанка отдала
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Когда бабушка не ощутила облегчения, она попыталась связаться с женщиной, но её телефон был отключен. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».