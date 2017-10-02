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13:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове 77-летняя пенсионерка отдала лже-целительнице 300 000 рублей

Пенсионерка увидела программу с участием экстрасенса на одном из телеканалов.

77-летняя кемеровчанка отдала лже-целительнице 300 000 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пожилая кемеровчанка страдала от головных болей. По телевизору бабушка увидела передачу с участие якобы целительницы, которая обещала избавить зрителей от всевозможных недугов. Пенсионерка решила обратиться к экстрасенсу и позвонила по указанному номеру. Её ответила якобы помощница медиума. Женщина сказала, что целительница временно занята на съемках телепередачи, и предложила бабушке свою помощь. За несколько дистанционных сеансов «исцеления» пенсионерка перевела мошеннице около 300 000 рублей.

Когда бабушка не ощутила облегчения, она попыталась связаться с женщиной, но её телефон был отключен. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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