В Кемерове 77-летняя пенсионерка отдала лже-целительнице 300 000 рублей

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пожилая кемеровчанка страдала от головных болей. По телевизору бабушка увидела передачу с участие якобы целительницы, которая обещала избавить зрителей от всевозможных недугов. Пенсионерка решила обратиться к экстрасенсу и позвонила по указанному номеру. Её ответила якобы помощница медиума. Женщина сказала, что целительница временно занята на съемках телепередачи, и предложила бабушке свою помощь. За несколько дистанционных сеансов «исцеления» пенсионерка перевела мошеннице около 300 000 рублей.