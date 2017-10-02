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15:51 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области стартовало движение «Родительский патруль»

Участники «Родительского патруля» под руководством Госавтоинспекции и министерства образования в рамках Всероссийской недели безопасности провели открытый урок для учеников в школе № 50.

Всего в акции приняло участие около 200 детей. Ребята проверили свои знания Правил дорожного движения в познавательной викторине. В награду за правильный ответ сотрудники Госавтоинспекции вручали школьникам световозвращающие значки, которые можно повесить на рюкзак, велосипед или любую другую вещь.

После интеллектуальной игры участники акции направились к пешеходному переходу недалеко от школы, где ребята смогли на практике показать, насколько хорошо они знают Правила дорожного движения. Участники «Родительского патруля» — это мамы и папы детей и подростков. Главная их цель — научить ребят быть внимательными на дороге и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, чтобы избежать происшествий на дороге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Елизавета Коренченко, ученица школы № 50:

— Сначала смотрим направо, ой, налево, потом направо. Потом убеждаемся, что машины нас пропустили. Только после этого начинаем двигаться по зебре.

Елена Леухина, инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по Калининградской области:

— В дальнейшем Госавтоинспекция Калининградской области планирует активное сотрудничество с представителями «Родительского патруля», так как именно родители играют значительную роль в воспитании младшего поколения, юных участников дорожного движения. Всё начинается с семьи. Каждый родитель должен знать, что он является примером для своего ребёнка.

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