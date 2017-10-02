В Калининградской области стартовало движение «Родительский патруль»

Всего в акции приняло участие около 200 детей. Ребята проверили свои знания Правил дорожного движения в познавательной викторине. В награду за правильный ответ сотрудники Госавтоинспекции вручали школьникам световозвращающие значки, которые можно повесить на рюкзак, велосипед или любую другую вещь.

После интеллектуальной игры участники акции направились к пешеходному переходу недалеко от школы, где ребята смогли на практике показать, насколько хорошо они знают Правила дорожного движения. Участники «Родительского патруля» — это мамы и папы детей и подростков. Главная их цель — научить ребят быть внимательными на дороге и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, чтобы избежать происшествий на дороге.

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Елизавета Коренченко, ученица школы № 50:

— Сначала смотрим направо, ой, налево, потом направо. Потом убеждаемся, что машины нас пропустили. Только после этого начинаем двигаться по зебре.

Елена Леухина, инспектор группы пропаганды УГИБДД УМВД России по Калининградской области: