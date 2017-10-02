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17:03 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили новую липовую аллею

Пятьдесят молодых лип были посажены между Верхним и Средним озером.

В парке «Воронежские озера» в рамках экологической акции высажена липовая аллея, заложенная работниками Самарской ТЭЦ в честь 45-летнего юбилея предприятия, сообщает администрация Самары.

В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, директор самарского филиала компании «Т плюс» Дмитрий Трушков, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский, а также сотрудники теплоэнергетической компании и их семьи.

«Из года в год в Самаре появляется все больше инициатив со стороны бизнес-сообщества, которые меняют город к лучшему. Сейчас меценаты активно участвуют в реставрации фасадов, передают земельные участки под строительство объектов социальной сферы, благоустраивают общественные пространства. Это примеры, которым должны следовать все предприниматели города», — сказал Олег Фурсов.

Пятьдесят молодых лип были посажены между Верхним и Средним озером -в том месте, где в августе этого года глава города вместе с председателем Самарского отделения РГО Габибуллой Хасаевым, студентами самарского экономического университета и представителями регионального штаба Общероссийского народного фронта высадили несколько липовых саженцев. Напомним, что экологическая акция проходила в рамках мероприятий по реабилитации Воронежских озер. Кроме этого, весной этого года здесь состоялось несколько субботников, по результатам которых было вывезено пять тысяч кубометров мусора, а также очищено от донных отложений и бытового мусора озеро Нижнее.

Во время высадки «аллеи тепла», как ее назвали участники мероприятия, Олег Фурсов подчеркнул, что на этом преобразования в парке не закончатся: «Буквально на днях прошли первые общественные слушания, на которых проект реконструкции парка был вынесен на обсуждение местных жителей. Он получил некоторые замечания — горожане высказали свое мнение относительно объектов парковой инфраструктуры и их расположения. Эти замечания, безусловно, будут учтены при дальнейшей проработке проекта».

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