В Самаре в парке «Воронежские озера» высадили новую липовую аллею
Пятьдесят молодых лип были посажены между Верхним и Средним озером.
Пятьдесят молодых лип были посажены между Верхним и Средним озером.
В парке «Воронежские озера» в рамках экологической акции высажена липовая аллея, заложенная работниками Самарской ТЭЦ в честь 45-летнего юбилея предприятия, сообщает администрация Самары.
В мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов, директор самарского филиала компании «Т плюс» Дмитрий Трушков, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Павел Покровский, а также сотрудники теплоэнергетической компании и их семьи.
«Из года в год в Самаре появляется все больше инициатив со стороны
Пятьдесят молодых лип были посажены между Верхним и Средним озером -в том месте, где в августе этого года глава города вместе с председателем Самарского отделения РГО Габибуллой Хасаевым, студентами самарского экономического университета и представителями регионального штаба Общероссийского народного фронта высадили несколько липовых саженцев. Напомним, что экологическая акция проходила в рамках мероприятий по реабилитации Воронежских озер. Кроме этого, весной этого года здесь состоялось несколько субботников, по результатам которых было вывезено пять тысяч кубометров мусора, а также очищено от донных отложений и бытового мусора озеро Нижнее.
Во время высадки «аллеи тепла», как ее назвали участники мероприятия, Олег Фурсов подчеркнул, что на этом преобразования в парке не закончатся: «Буквально на днях прошли первые общественные слушания, на которых проект реконструкции парка был вынесен на обсуждение местных жителей. Он получил некоторые замечания — горожане высказали свое мнение относительно объектов парковой инфраструктуры и их расположения. Эти замечания, безусловно, будут учтены при дальнейшей проработке проекта».