Более 2000 омских пенсионеров прошли лабораторную диагностику

1 октября во всём мире отмечают День пожилого человека. Для ветеранов Омска и Омской области на базе БУЗОО «Клинический диагностический центр» была организована социальная акция «Неделя здоровья пожилых людей».

Омичи в возрасте старше 65 лет на протяжении недели проходили большой комплекс лабораторных исследований, в который вошли наиболее актуальные исследования для людей данной возрастной категории: гематологические и биохимические исследования, диагностика сахарного диабета, ревматического процесса, остеопороза, гемостаз (риск тромбозов, инсультов, инфаркта), гормоны, онкомаркеры.

Акция проводилась совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социального развития.

Председатель Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской Области Андрей Стороженко посетил Диагностический центр и пообщался с пациентами.