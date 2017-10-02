Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный "крах" без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Стрелявшим в Лас-Вегасе оказался 64-летний местный житель
Умерла актриса Наталия Журавлева
«Объясни, пожалуйста»: Собчак обратилась к Навальному
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
14:31 (мск), источник: АиФ Омск

Более 2000 омских пенсионеров прошли лабораторную диагностику

Социальная акция была приурочена к Дню пожилого человека.

1 октября во всём мире отмечают День пожилого человека. Для ветеранов Омска и Омской области на базе БУЗОО «Клинический диагностический центр» была организована социальная акция «Неделя здоровья пожилых людей».

Омичи в возрасте старше 65 лет на протяжении недели проходили большой комплекс лабораторных исследований, в который вошли наиболее актуальные исследования для людей данной возрастной категории: гематологические и биохимические исследования, диагностика сахарного диабета, ревматического процесса, остеопороза, гемостаз (риск тромбозов, инсультов, инфаркта), гормоны, онкомаркеры.

Акция проводилась совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социального развития.

Председатель Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской Области Андрей Стороженко посетил Диагностический центр и пообщался с пациентами.

«Совместно с Министерством труда и социального развития мы сформировали списки пожилых людей со всей области, организовали транспортную доставку, — рассказывает Андрей Стороженко. — Диагностический центр — одно из лучших лечебных учреждений нашего региона, здесь располагается самая современная Централизованная лаборатория, поэтому акцию решено провести именно на этой базе».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь сыграла свою первую роль в кино — подружку невесты Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь