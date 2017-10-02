Более 2000 омских пенсионеров прошли лабораторную диагностику
Социальная акция была приурочена к Дню пожилого человека.
Социальная акция была приурочена к Дню пожилого человека.
1 октября во всём мире отмечают День пожилого человека. Для ветеранов Омска и Омской области на базе БУЗОО «Клинический диагностический центр» была организована социальная акция «Неделя здоровья пожилых людей».
Омичи в возрасте старше 65 лет на протяжении недели проходили большой комплекс лабораторных исследований, в который вошли наиболее актуальные исследования для людей данной возрастной категории: гематологические и биохимические исследования, диагностика сахарного диабета, ревматического процесса, остеопороза, гемостаз (риск тромбозов, инсультов, инфаркта), гормоны, онкомаркеры.
Акция проводилась совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социального развития.
Председатель Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской Области Андрей Стороженко посетил Диагностический центр и пообщался с пациентами.
«Совместно с Министерством труда и социального развития мы сформировали списки пожилых людей со всей области, организовали транспортную доставку, — рассказывает Андрей Стороженко. — Диагностический центр — одно из лучших лечебных учреждений нашего региона, здесь располагается самая современная Централизованная лаборатория, поэтому акцию решено провести именно на этой базе».