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14:20 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали, когда в Омске потеплеет

По данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю температура воздуха в Омске будет опускаться ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться до +2… +4 градусов.

Однако уже в выходные в Омске снова станет теплей. Так, на день субботы, 7 октября, синоптики обещают 8 градусов тепла, в воскресенье — до 11 градусов тепла.

Как ранее сообщал «СуперОмск», всю неделю мокрый снег в Омске будет чередоваться с дождем.

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