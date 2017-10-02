Синоптики рассказали, когда в Омске потеплеет
По данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю температура воздуха в Омске будет опускаться ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться до +2… +4 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю температура воздуха в Омске будет опускаться ниже нуля. Днем воздух будет прогреваться до +2… +4 градусов.
Однако уже в выходные в Омске снова станет теплей. Так, на день субботы, 7 октября, синоптики обещают 8 градусов тепла, в воскресенье — до 11 градусов тепла.
Как ранее сообщал «СуперОмск», всю неделю мокрый снег в Омске будет чередоваться с дождем.