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18:33 (мск), источник: N + 1

В США появилась первая эскадра подводных роботов

ВМС США в конце сентября текущего года сформировали в своем составе первую в истории эскадру подводных роботов. Согласно сообщению американского флота, новое формирование получило обозначение UUVRON 1 (Unmanned Undersea Vehicle SquadRON 1, 1-я эскадра необитаемых подводных аппаратов).

Источник: U.S. Navy

Подводные роботы используются военными уже несколько десятилетий. Они применяются для осмотра морского дна, поиска мин и подводных пловцов противника, осмотра состояния подводной части кораблей и для разведки. Такие аппараты приписываются к различным вспомогательным кораблям. До сих пор самостоятельных формирований, располагающих подводными роботами, не существовало.

В ближайшее время самостоятельная эскадра подводных роботов будет выполнять обычные для таких аппаратов задачи, однако, как полагают военные, через несколько лет она сможет участвовать и в боевых действиях. Подробности об аппаратах, стоящих на вооружении UUVRON 1, не раскрываются.

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В июле текущего года Агентство перспективных оборонных разработок Пентагона заказало британской компании BAE Systems разработку подводных роботов, которые могли бы ходить под водой в группе с подводными лодками и искать субмарины противника. Новых роботов можно будет запускать через стандартные торпедные аппараты.

Проект получил название MOCCA (Mobile Offboard Clandestine Communications & Approach, мобильный забортный скрытный обмен данными и обзор). Роботы, которых планируется разработать в рамках проекта, планируется оснастить активными сонарами и системами подводной связи.

Предполагается, что подводная лодка, выпустившая роботов, будет перемещаться под водой в тихом режиме, в частности, с работающим в пассивном режиме гидроакустическим комплексом. Подводные роботы же в нескольких направлениях будут излучать сигналы. По их отражениям сами роботы и подводная лодка смогут узнавать местоположение субмарин противника.

Василий Сычев

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