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14:59 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск стал лидером по количеству тестирующихся на ВИЧ

В Челябинске во всероссийской акции по тестированию на ВИЧ, приняли участие 2018 человек. Более 20 человек прошли экспресс-тест в поезде, направляющемся из Челябинска в Оренбург. Столица Южного Урала пока является лидером по количеству тестируемых.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, Челябинск оказался единственным городом, где экспресс-тестирование на ВИЧ проходило круглосуточно, в день открытия и закрытия акции одновременно работали два мобильных пункта диагностики.

Помимо возможности проверить свое здоровье в здании железнодорожного вокзала, добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках акции прошли трудовые коллективы — 282 сотрудника СКБ «Турбина» и 429 специалистов ЧТПЗ.

Также узнать свой ВИЧ-статус в рамках акции смогли участники и гости Всероссийского семинара-совещания по системам взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций вузов из 28 регионов России и Казахстана. Экспресс-тестирование для них организовал Областной Центр СПИДа 29 сентября в Челябинском государственном университете. В этот день проверили свое здоровье более 150 человек.

«Знать свой ВИЧ-статус очень важно, — отмечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Викторий Сахарова. — Безвыходных ситуаций не бывает. Даже беременная женщина, знающая о своем положительном ВИЧ-статусе, может своевременно пройти профилактическое лечение, и тогда в сочетании с трехэтапным лечением ребенка при рождении, появляется хороший шанс полностью блокировать передачу вируса от матери к ребенку. Пациенты с ВИЧ имеют возможность бесплатно получать лекарства, обследоваться, состоять на учете. Это снижает возможность распространения СПИД-ассоциированных заболеваний и риск смерти, а также позволяет вести активный образ жизни».

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