Челябинск стал лидером по количеству тестирующихся на ВИЧ

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, Челябинск оказался единственным городом, где экспресс-тестирование на ВИЧ проходило круглосуточно, в день открытия и закрытия акции одновременно работали два мобильных пункта диагностики.

Помимо возможности проверить свое здоровье в здании железнодорожного вокзала, добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках акции прошли трудовые коллективы — 282 сотрудника СКБ «Турбина» и 429 специалистов ЧТПЗ.

Также узнать свой ВИЧ-статус в рамках акции смогли участники и гости Всероссийского семинара-совещания по системам взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций вузов из 28 регионов России и Казахстана. Экспресс-тестирование для них организовал Областной Центр СПИДа 29 сентября в Челябинском государственном университете. В этот день проверили свое здоровье более 150 человек.