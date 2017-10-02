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14:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Суд восстановил скандально уволенного директора школы в Башкирии

В начале июня в Белорецке разгорелся настоящий скандал: директора городской школы № 21 Владимира Кривоуса уволили за то, что он посмел провести в учебном заведении встречу коллектива с депутатом Госдумы от оппозиции Гаджимурадом Омаровым, на которой обсуждались проблемы в образовании.

Все лето этот скандал тлел и в сентябре вспыхнул с новой силой, да так, что искры разлетелись далеко за пределы региона: лидер «Справедливой России» Сергей Миронов публично в Госдуме призвал партию власти навести порядок в своих рядах.

Чуть позднее Омаров обратился к министру образования страны Ольге Васильевой с просьбой вмешаться в ситуацию. И вот сегодня судебная инстанция в городе Белорецке вынесла решение о незаконности увольнения директора школы. В приказе на увольнение статья — без объяснения причин.

— Апеллировать им нечем. Что они скажут, если столько нарушений допустили. Во-первых, без моего письменного уведомления отозвали из отпуска, значит, приказ об отзыве из отпуска должен быть признан недействительным. А раз приказ недействительный, то и уволить, когда я в отпуске, тоже не имеют права. Вот и доказываем с адвокатом свою правоту документально, — ранее комментировал нам непокорный педагог.

Мы поздравляем заслуженного педагога с победой в суде, но что-то нам подсказывает, что это еще не конец истории. Мы будет следить за судьбой директора школы № 21.

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