Суд восстановил скандально уволенного директора школы в Башкирии

Все лето этот скандал тлел и в сентябре вспыхнул с новой силой, да так, что искры разлетелись далеко за пределы региона: лидер «Справедливой России» Сергей Миронов публично в Госдуме призвал партию власти навести порядок в своих рядах.

Чуть позднее Омаров обратился к министру образования страны Ольге Васильевой с просьбой вмешаться в ситуацию. И вот сегодня судебная инстанция в городе Белорецке вынесла решение о незаконности увольнения директора школы. В приказе на увольнение статья — без объяснения причин.

— Апеллировать им нечем. Что они скажут, если столько нарушений допустили. Во-первых, без моего письменного уведомления отозвали из отпуска, значит, приказ об отзыве из отпуска должен быть признан недействительным. А раз приказ недействительный, то и уволить, когда я в отпуске, тоже не имеют права. Вот и доказываем с адвокатом свою правоту документально, — ранее комментировал нам непокорный педагог.