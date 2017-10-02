Уфимцы смогут бесплатно проверить качество сливочного масла
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 3 октября любой желающий сможет бесплатно проверить качество купленной им
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 3 октября любой желающий сможет бесплатно проверить качество купленной им
Каждый вторник качество сливочного масла и другой
«Каждый покупатель должен быть уверен в качестве товара. Именно для создания механизма эффективной защиты прав потребителей в регионе утверждена программа “О защите прав потребителей в Башкортостане”. В числе ее основных мероприятий — просвещение законодательным нововведениям, совершенствование механизма использования судебной защиты прав потребителей, а также развитие общественного контроля», — отметила
Начало реализации программы — 2018 год. В ее рамках планируется закупить 28 комплектов технического оборудования — люминоскопов и экотестеров. Все они будут переданы общественным организациям, намеренным проводить мониторинг качества продуктов питания.
Таким образом, в Башкортостане будет уделяться максимальное внимание проверке качества продуктов питания, достижение которого станет возможным благодаря всестороннему мониторингу и приданию нового импульса общественному контролю, пояснили в ведомстве.