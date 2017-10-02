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14:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы смогут бесплатно проверить качество сливочного масла

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С 3 октября любой желающий сможет бесплатно проверить качество купленной им масло-жировой продукции.

Каждый вторник качество сливочного масла и другой масло-жировой продукции с помощью специального прибора можно будет проверить в торговом комплексе «Меркурий», с 14 до 15 часов. Каждую среду, с 12 до 14 часов — в магазине «Байрам» на ул. М. Гафури, 27.

«Каждый покупатель должен быть уверен в качестве товара. Именно для создания механизма эффективной защиты прав потребителей в регионе утверждена программа “О защите прав потребителей в Башкортостане”. В числе ее основных мероприятий — просвещение законодательным нововведениям, совершенствование механизма использования судебной защиты прав потребителей, а также развитие общественного контроля», — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нина Никандрова.

Начало реализации программы — 2018 год. В ее рамках планируется закупить 28 комплектов технического оборудования — люминоскопов и экотестеров. Все они будут переданы общественным организациям, намеренным проводить мониторинг качества продуктов питания.

Таким образом, в Башкортостане будет уделяться максимальное внимание проверке качества продуктов питания, достижение которого станет возможным благодаря всестороннему мониторингу и приданию нового импульса общественному контролю, пояснили в ведомстве.

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