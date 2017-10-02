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15:47 (мск), источник: АиФ Калининград

В школах и детсадах Калининграда начали включать отопление

Школы, детсады и больницы Калининграда начали подключать к отоплению.

Источник: Аргументы и факты

«Решение о начале отопительного сезона принимает каждый руководитель учреждения социальной сферы самостоятельно. Для этого он должен предоставить соответствующее заявление для согласования в МП «Калининградтеплосеть», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным на 2 октября, «Калининградтеплосеть» получила соответствующие заявления от руководителей 41 детского сада и школы, 5 больниц, одной библиотеки. Здесь батареи потеплеют до 5 октября.

Отметим, что начало отопительного сезона в домах калининградцев появится по распоряжению главы Калининграда.

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