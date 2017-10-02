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15:06 (мск), источник: Sputnik

УБДД Ташкента опровергло слухи о неработающих камерах на дорогах

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента не подтвердило информацию о том, что камеры видео- и фотофиксации нарушений ПДД перестали работать, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Отметим, что в последнее время пользователи в узбекистанских группах в социальных сетях стали писать, что камеры на дорогах не работают и не фиксируют нарушения, при этом особо не предъявляя каких-либо доказательств этому. Кроме того, подобные слухи поползли и среди столичных таксистов. Как им казалось, у них были нарушения, однако «писем счастья» они так и не получили.

«Я официально заявляю, что камеры в городе работают и фиксируют нарушения ПДД водителями автотранспорта. Никаких сбоев в системе с момента их запуска 15 марта этого года не было. Если обращаться к статистике, то за все время работы камер, которые установлены на 115 перекрестках города, было зафиксировано 215915 нарушений. Из них по превышению скорости — 100462 нарушения и проезду на запрещающий сигнал светофора — 115453 нарушения», — сообщил представитель столичного УБДД.

Он также добавил, что за минувшую неделю с 21 по 27 сентября было зафиксировано в общей сложности 3370 нарушений, из которых 2065 — превышение скорости и 1305 — проезд на красный сигнал светофора.

Напомним, что в перспективе камеры для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения должны появиться еще на 280 перекрестках Ташкента. Это будет второй этап данного проекта, который планируется реализовать в рамках программы «Безопасный город». На его осуществление уйдет около двух лет. Камеры будут устанавливаться и вводиться в эксплуатацию постепенно в течение всего этого срока.

Решение о расширении системы было принято в связи с эффективными результатами ее деятельности — значительно снизилось число правонарушений на дорогах, а это значит, и число погибших и пострадавших. В перспективе система будет не только расширяться, но и совершенствоваться на основе опыта других зарубежных стран.

На сегодняшний день камеры на дорогах столицы ежедневно фиксируют от 700 до 1000 нарушений. Все зафиксированные камерами нарушения ПДД оформляются в течение трех дней и отправляются владельцу автомобиля по почте. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, то отвечать будет его руководитель. Автовладелец может оплатить штраф в течение двух месяцев, в то время как на уплату любого штрафа, выявленного инспекторами на дороге, отводится один месяц. Если владелец не оплатит штраф, то на 61-й день с даты отправки письма машину отправят на штрафстоянку.

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