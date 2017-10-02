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14:38 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму назначены два новых прокурора

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Генеральный прокурор Российской Федерации назначил прокуроров Феодосии и Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Пост в Феодосии занял 45-летний старший советник юстиции Сергей Простокишин. Он работает в надзорных органах с 1999 года. До назначения в Феодосию занимал должность прокурора Центрального района города Читы Забайкальского края.

Прокурором Бахчисарайского района стал 54-летний старший советник юстиции Алексей Ощепков. Он служит в органах прокуратуры уже 28 лет. До назначения в Крым работал заместителем прокурора Краснодара.

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