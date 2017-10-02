В Крыму назначены два новых прокурора
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Генеральный прокурор Российской Федерации назначил прокуроров Феодосии и Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Генеральный прокурор Российской Федерации назначил прокуроров Феодосии и Бахчисарайского района. Об этом в понедельник сообщила
Пост в Феодосии занял 45-летний старший советник юстиции Сергей Простокишин. Он работает в надзорных органах с 1999 года. До назначения в Феодосию занимал должность прокурора Центрального района города Читы Забайкальского края.
Прокурором Бахчисарайского района стал 54-летний старший советник юстиции Алексей Ощепков. Он служит в органах прокуратуры уже 28 лет. До назначения в Крым работал заместителем прокурора Краснодара.