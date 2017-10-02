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15:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. Брянцева выступит в Иркутске

Выступления пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева выступит в Иркутске в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Ее организует федеральный центр поддержки гастрольной деятельности совместно с министерством культуры РФ и министерством культуры и архивов Иркутской области. С 3 по 8 октября на сцене иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова артисты санкт-петербургского театра покажут пять спектаклей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Программа «Большие гастроли» позволяет театрам выезжать со спектаклями в том числе в отдаленные города с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом, делать постановки для разной аудитории.

«Для юных иркутян — сказки “Белоснежка и семь гномов” Л. Устинова, О. Табакова и “Волшебник Изумрудного города” А. Волкова. Для молодежи — классические пьесы “Человек в футляре” А. Чехова, “Бешеные деньги” А. Островского, а также пьесу современного английского драматурга У. Расселла “Воспитание Риты” по мотивам знаменитой комедии Б. Шоу “Пигмалион”, действие которой происходит в наши дни в одном из университетов на севере Англии. За пять дней состоится 13 показов», — сообщили в пресс-службе.

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей входит в число старейших детских театров России — он открылся в 1922 году, носит имя основателя — режиссера, педагога, народного артиста СССР Александра Александровича Брянцева. В Иркутске театр выступит впервые.

Общероссийская программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Она действует с 2014 года. В этом году в нее впервые вошли региональные театры. Среди них — три иркутских. В программе гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистенок» в Москве, Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова — в Таганроге Ростовской области, Театра юного зрителя имени Вампилова — во Владивостоке.

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