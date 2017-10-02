Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. Брянцева выступит в Иркутске
Выступления пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Выступления пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли».
Программа «Большие гастроли» позволяет театрам выезжать со спектаклями в том числе в отдаленные города с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом, делать постановки для разной аудитории.
«Для юных иркутян — сказки “Белоснежка и семь гномов” Л. Устинова, О. Табакова и “Волшебник Изумрудного города” А. Волкова. Для молодежи — классические пьесы “Человек в футляре” А. Чехова, “Бешеные деньги” А. Островского, а также пьесу современного английского драматурга У. Расселла “Воспитание Риты” по мотивам знаменитой комедии Б. Шоу “Пигмалион”, действие которой происходит в наши дни в одном из университетов на севере Англии. За пять дней состоится 13 показов», — сообщили в
Общероссийская программа «Большие гастроли» направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Она действует с 2014 года. В этом году в нее впервые вошли региональные театры. Среди них — три иркутских. В программе гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистенок» в Москве, Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова — в Таганроге Ростовской области, Театра юного зрителя имени Вампилова — во Владивостоке.