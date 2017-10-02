На Южном Урале появится первый вегетарианский эко-поселок

Источник: dostup1.ru

В Чебаркульском районе (Челябинская область) появится первый на Урале вегетарианский эко-поселок — территорию назвали Тихомирово, в честь мальчика из семьи убежденных вегетарианцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Идея поселка Тихомирово появилась у его организатора Максима Варнакова еще несколько лет назад. Изначально на этой территории рядом с водохранилищем Камбулат планировалось построить современный коттеджный поселок. Однако дело не пошло — интерес к проекту был минимальный. И тогда было принято решение коренным образом изменить всю концепцию будущего поселка.

Максим с супругой Екатериной много лет являются вегетарианцами, а их старший сын Тихомир, в честь которого и был назван поселок, вегетарианец с детства. Поэтому было решено объединить жителей поселка «по интересам» и пригласить туда жить веганов и вегетарианцев. И стоило только обнародовать это решение, как дело пошло: всего за пару месяцев было забронировано около 30 участков под застройку. Во владениях Тихомирово около тысячи гектаров, из них 140 га выделено на 60−70 семей и 35 га для выращивания эко-продукции и посадки деревьев.

Еще одной особенностью проекта стала акция «гектар в дар». Каждая семья, успевшая забронировать участки во время действия акции, помимо 50 соток под строительство дома и обустройство приусадебного хозяйства, получит бесплатно гектар земли для сельскохозяйственного производства.

Сейчас территория будущего поселка — это чистое поле с березовым лесом вокруг. Но планы у создателя проекта далеко идущие: уже в этом году так называемая «общая поляна», которая станет «сердцем» поселка, местом для общения и отдыха жителей, будет засажена деревьями. К зиме планируется поставить на этой поляне банный комплекс, чтобы новоиспеченные тихомировцы уже сейчас могли собираться для знакомства и общения. Летом там вырастут многочисленные детские и спортивные площадки. А еще уже будущим летом в новом поселке планируется проведение фестивалей и ярмарок, так что Тихомирово претендует на роль культурного центра этичного сообщества Урала.