Суд продлил до декабря арест бывшему вице-премьеру Крыма Казурину по делу о взятке
2 октября.
2 октября.
«Срок содержания под стражей обвиняемого Казурина О. В. продлен на 2 месяца, а всего до 9 месяцев 20 суток, то есть до 3 декабря 2017 года», — говорится в
Суд удовлетворил ходатайство следователя управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму.
Сотрудники правоохранительных органов задержали О. Казурина 14 февраля. По данным следствия, чиновнику в 2016 году передали часть взятки от ранее оговоренной суммы в размере 27 млн рублей за содействие коммерсанту в получении контракта на строительство жилья.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что именно он в ноябре 2016 года обнаружил признаки совершения своим замом преступления и назначил проверку его деятельности, материалы которой затем передали в Следственный комитет, ФСБ и МВД.
С. Аксенов освободил О. Казурина от должности в Совмине Крыма в конце декабря 2016 года. В правительстве региона чиновник работал меньше года.