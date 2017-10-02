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15:05 (мск), источник: Интерфакс

Суд продлил до декабря арест бывшему вице-премьеру Крыма Казурину по делу о взятке

2 октября. Interfax-Russia.ru — Киевский райсуд Симферополя в понедельник продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина — фигуранта дела о получении крупной взятки, сообщила пресс-служба суда.

Источник: Reuters

«Срок содержания под стражей обвиняемого Казурина О. В. продлен на 2 месяца, а всего до 9 месяцев 20 суток, то есть до 3 декабря 2017 года», — говорится в пресс-релизе.

Суд удовлетворил ходатайство следователя управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму.

Сотрудники правоохранительных органов задержали О. Казурина 14 февраля. По данным следствия, чиновнику в 2016 году передали часть взятки от ранее оговоренной суммы в размере 27 млн рублей за содействие коммерсанту в получении контракта на строительство жилья.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что именно он в ноябре 2016 года обнаружил признаки совершения своим замом преступления и назначил проверку его деятельности, материалы которой затем передали в Следственный комитет, ФСБ и МВД.

С. Аксенов освободил О. Казурина от должности в Совмине Крыма в конце декабря 2016 года. В правительстве региона чиновник работал меньше года.

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