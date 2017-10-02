В Волгограде пройдет фестиваль корейской культуры
Волгоградский корейский центр «Миринэ» организует традиционный Фестиваль корейской культуры, который пройдёт 14 октября 2017 в стенах Центрального концертного зала Волгограда.
Волгоградский корейский центр «Миринэ» организует традиционный Фестиваль корейской культуры, который пройдёт 14 октября 2017 в стенах Центрального концертного зала Волгограда.
Организаторы обещают насыщенную культурную и
Свои художественные танцевальные постановки будут демонстрировать лучшие российские команды исполнителей «к-поп» (современной музыкальной корейской субкультуры с миллионами поклонников по всему миру). О своем участии в мероприятии уже заявили команды и сольные исполнители из Москвы,