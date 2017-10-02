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15:59 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пройдет фестиваль корейской культуры

Волгоградский корейский центр «Миринэ» организует традиционный Фестиваль корейской культуры, который пройдёт 14 октября 2017 в стенах Центрального концертного зала Волгограда.

Организаторы обещают насыщенную культурную и информационно-образовательную программу — как в рамках интерактивной части, так и на протяжении праздничного концерта. Во время мероприятия пройдут выставки-ярмарки, продемонстрированы блюда корейской кухни, кулинарное шоу. Волгоградцам предоставят возможность примерить национальный традиционный костюм жителей Кореи — ханбок.

Свои художественные танцевальные постановки будут демонстрировать лучшие российские команды исполнителей «к-поп» (современной музыкальной корейской субкультуры с миллионами поклонников по всему миру). О своем участии в мероприятии уже заявили команды и сольные исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Элисты, Волгограда, Волжского. Также ожидается участие исполнителей из столицы Республики Корея.

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