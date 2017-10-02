«Большинство детей из эвакуированных школ уже забрали родители», — Сергей Наумов

«Подавляющее большинство детей забрали родители, которые отнеслись с пониманием к возникшей ситуации», — сказал он и добавил, что главной задачей директоров школ и администрации Нижнего Новгорода было оперативно найти отапливаемые помещения за пределами школ, чтобы дети не мёрзли на улице в ожидании родных.