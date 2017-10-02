Харрисон Форд случайно ударил Райана Гослинга в лицо. И забыл, как его зовут

Впервые о происшествии Гослинг рассказал в интервью GQ в декабре 2016 года. Он объяснил, что это произошло во время съемок сцены с дракой. После того, как на площадку принесли лед, чтобы приложить его к лицу Гослинга, Форд оттолкнул напарника и прижал кулак ко льду.

Гослинг также рассказал, что после удара Форд пришел к нему в трейлер извиняться с бутылкой виски. Он налил виски в стакан и унес оставшуюся бутылку себе.

Форд подтвердил его рассказ в конце сентября 2017 года в шоу Джимми Фэллона; он посетовал, что Гослинг жаловался всем вокруг на то, что тот унес бутылку себе. «Я сделал 80 ударов, и 79 из них не попали [по Гослингу]», — рассказал Харрисон Форд Фэллону.

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В шоу Грэма Нортона, которое тоже вышло в конце сентября, Форд и Гослинг сидели рядом. Между ними состоялся такой диалог:

Гослинг: Это был не просто удар. В смысле, удар Харрисона Форда — это совсем другой зверь.

Форд: Да это даже не было хорошим ударом.

Гослинг: Это мне решать.

У Нортона Форд также рассказывал о том, как он и его напарник оказались в новой части «Бегущего по лезвию». Но в процессе актер постоянно делал вид, что забывал имя Гослинга.

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