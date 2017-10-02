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15:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Центр Екатеринбурга украсят блестящие футболисты

Традиционный фестиваль ледяной скульптуры, который ежегодно проходит на Площади 1905 года в Екатеринбурге, будет посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу.

Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты администрации уже завершают формирование техзадания. До конца недели документы конкурса будут опубликованы. Ожидается, что первые наброски скульптур появятся в середине ноября.

В качестве темы для самого ледового городка выбрано 295-летие уральской столицы.

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