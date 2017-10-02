Центр Екатеринбурга украсят блестящие футболисты
Традиционный фестиваль ледяной скульптуры, который ежегодно проходит на Площади 1905 года в Екатеринбурге, будет посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу.
Традиционный фестиваль ледяной скульптуры, который ежегодно проходит на Площади 1905 года в Екатеринбурге, будет посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу.
Об этом «Уралинформбюро» рассказали в
Специалисты администрации уже завершают формирование техзадания. До конца недели документы конкурса будут опубликованы. Ожидается, что первые наброски скульптур появятся в середине ноября.
В качестве темы для самого ледового городка выбрано 295-летие уральской столицы.