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15:22 (мск), источник: ЕАН

Свердловская Госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее из-за погоды

Свердловская Госавтоинспекция просит водителей проявить осторожность при езде из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

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В регионе возникают неблагоприятные погодные условия: минусовые температуры, осадки в виде дождя и снега. Автолюбителей просят проявить особую осторожность в местах появления пешеходов, ездить с пониженной скоростью, избегать рискованных маневров. А тем, у кого небольшой стаж вождения, предлагается вовсе отказаться от поездок за рулем.

Также свердловчан просят озаботиться сменой летней резины на зимнюю. По данным ГАИ, только за сегодняшний день произошло 10 ДТП, в которых пострадали автомобили.

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