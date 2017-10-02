Свердловская Госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее из-за погоды

В регионе возникают неблагоприятные погодные условия: минусовые температуры, осадки в виде дождя и снега. Автолюбителей просят проявить особую осторожность в местах появления пешеходов, ездить с пониженной скоростью, избегать рискованных маневров. А тем, у кого небольшой стаж вождения, предлагается вовсе отказаться от поездок за рулем.