Свердловская Госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее из-за погоды
Свердловская Госавтоинспекция просит водителей проявить осторожность при езде
Свердловская Госавтоинспекция просит водителей проявить осторожность при езде
В регионе возникают неблагоприятные погодные условия: минусовые температуры, осадки в виде дождя и снега. Автолюбителей просят проявить особую осторожность в местах появления пешеходов, ездить с пониженной скоростью, избегать рискованных маневров. А тем, у кого небольшой стаж вождения, предлагается вовсе отказаться от поездок за рулем.
Также свердловчан просят озаботиться сменой летней резины на зимнюю. По данным ГАИ, только за сегодняшний день произошло 10 ДТП, в которых пострадали автомобили.