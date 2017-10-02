В ночь на 3 октября температура в Казани опустится до минус 1 градуса

В ночные часы 3 октября в столице РТ ожидается северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит от +1 до минус 1 градуса. Днем направление и сила ветра не изменятся, а воздух прогреется до 6−8 градусов тепла.

В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не предвидится, днем местами на востоке небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до 3 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит 4−9 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.