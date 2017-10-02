В ночь на 3 октября температура в Казани опустится до минус 1 градуса
(Город Казань KZN.RU, 2 октября). 3 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.
(Город Казань KZN.RU, 2 октября). 3 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.
В ночные часы 3 октября в столице РТ ожидается
В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не предвидится, днем местами на востоке небольшой дождь. Ветер