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16:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на 3 октября температура в Казани опустится до минус 1 градуса

(Город Казань KZN.RU, 2 октября). 3 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 82% 771 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночные часы 3 октября в столице РТ ожидается северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит от +1 до минус 1 градуса. Днем направление и сила ветра не изменятся, а воздух прогреется до 6−8 градусов тепла.

В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не предвидится, днем местами на востоке небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до 3 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит 4−9 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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